Жан Рено рассказал, что его больше всего шокировало в Украине

Знаменитый французский актер Жан Рено, который находится в Украине на съемках в фильме "Последний шаг", поделился своими впечатлениями от нашей страны.

Съемки фильма проходят в Карпатах, которые выбрали в качестве основной локации. А вот визуализацию остальной части фильма перенесли в Киев.

"Я был просто шокирован, побывав в Карпатах! Потому что Карпаты – очень и очень красивы. Да, было очень холодно во время съемок (съемочный процесс шел во время морозов, когда температура воздуха иногда достигала 24 градусов ниже нуля – ред.). Но каждое утро мы видели просто магический лес. Природа Карпат – просто прекрасная", – цитирует актера РБК-Украина.

Также организаторы пресс-конференции с Рено уточнили, что свою актерскую карьеру тот не завершает. Так что "Последний шаг" не станет завершающим фильмом в карьере актера.

Ранее Рено поделился впечатлениями от Украины на встрече с Порошенко. Актер встретился с главой страны и его супругой Марины 16 марта.

Напомним, Жан Рено на Закарпатье заговорил на украинском языке. Актер сначала здоровался на английском "хеллоу", а теперь – "добрий день".