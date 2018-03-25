Скандальная Лолита Милявская призналась в тяжелой зависимости

Российская певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, заявила о проблемах с наркотиками.

Милявская подчеркнула, что у нее была зависимость от ряда наркотических препаратов, на которые она подсела после развода с Александром Цекало. Лолита отметила, что это продолжалось недолго, пишет издание "Дни.ру".

"Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов", — поделилась Лолита.

Напомним, ранее сообщалось, что Милявская не может отказаться от алкоголя.