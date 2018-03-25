"Олег, этот сингл – для вас!". Украинская певица посвятила песню Виннику: видео

Благодаря удачному посвящению музыкальный коллектив быстро смог прославиться.
Украинская музыкальная группа SOLONA презентовала первый в своей истории клип, снятый на песню "Волчица".
Солистка группы заявила, что посвящает композицию известному исполнителю Олегу Виннику, поскольку в его репертуаре есть созвучная песня под названием "Молодая волчица", передает "Обозреватель".
"С начала у нас не было таких планов. Но учитывая реакцию, считаю, что это будет правильно. Олег, этот сингл – для вас! Ведь вы для меня – огромный источник вдохновения. Спасибо!", - заявила участница коллектива SOLONA.
Отмечается, что молодой и прогрессивный коллектив на старте смог приобрести славу именно благодаря удачному посвящению.
Клип музыканты снимали на аэродроме вблизи Днепра, где поклонники парашютного спорта осуществляют прыжки с парашютом.
Напомним, песня Олега Винника "Волчица" в последнее время снова оказалась на пике популярности. Этот хит украинского исполнителя перепел солист группы O.Torvald Женя Галич.