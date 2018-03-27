Алла Пугачева показала поразительное сходство внучки Клавдии с Моной Лизой: фото

Легенда советской эстрады, популярная российская певица Алла Пугачева опубликовала снимок своей внучки Клавдии, на котором она, по мнению Примадонны, очень напоминает Джоконду с картины Леонардо да Винчи.

"Мона Клаудия. Наша Мона Лиза", - написала звездная бабушка в Instagram.

В комментариях многие пользователи согласились, что сходство есть, другие же принялись спорить, на кого из родителей больше похожа Клава. "Раньше была копией папы. А сейчас все больше похожа на Кристину", "Папина доченька. Красавица, скромная девочка", "Ваша внучка очень похожа на вашу маму, красавица", — написали подписчики.

Напомним, у Аллы Пугачевой трое внуков: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова от старшей дочери Кристины Орбакайте.

Напомним, ранее четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой Лиза попробовала себя в качестве модели. Девочка приняла участие в модном показе друга своей мамы, кутюрье Валентина Юдашкина.