"Вобла сушеная": фанаты заподозрили Ольгу Бузову в анорексии

Российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками снимком с бани, который вызвал у фанатов волну возмущения.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в красном купальнике.

"Сегодня у меня Spa time. Кайф!", - подписала фото Бузова.

Но подписчики артистки не оценили ее вид в купальнике, и посоветовали кушать, так как она выглядит чересчур худой.

"Плоска доска и 2 соска", "Селедка уродка", "Одни кости фуу", "Кости да кожа", "Пропаганда анорексии, уууужас", "Вобла сушеная", - возмущались фанаты.

Были и те, кто похвалил фигуру певицы, и оценил ее образ без макияжа.

"Шикарная фигура", "Фигура супер", "Завидуйте ей молча", "Красивое тело, красивый купальник. Вообще успешная женщина", - делали комплименты подписчики.

Ранее фанаты раскритиковали дерзкий образ Ольги Бузовой.