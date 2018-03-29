"Тайна дома с часами": вышел трейлер готического фэнтези о конце света

В Сеть появился первый трейлер фильма "Тайна дома с часами".

Премьера картины запланирована на октябрь 2018 года. В ее основу лег готический роман американского писателя Джона Беллэрса "Дом с часами на стене", который вышел в свет в 1973 году.

Картина рассказывает о мальчике по имени Льюис, который переезжает к своему дяде Джонатану. Сюжет крутится вокруг поисков часов, спрятанных в доме Джонатана – те отсчитывают время до конца света.

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кайл МакЛоклен и Оуэн Ваккаро. Режиссером выступил Элай Рот (соавтор "Бесславных ублюдков" и "Грайндхауса").

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Ранее вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Также в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.