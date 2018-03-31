"Мы попали в топ": группа "Время и Стекло" стала мультимиллионером

Украинская группа "Время и Стекло" бьют рекорды в YouTube своими клипами. Так, новое lyric-видео дуэта "Топ" попало в тренды видеохостинга уже через несколько часов после релиза. Всего лишь за три недели ролик набрал 20 миллионов просмотров.

Клип группы на композицию "Тролль", режиссером которого стала Таню Муиньо, пользователи Сети посмотрели 100 миллионов раз. Также ролик вошел в топ-10 самых популярных клипов мира по версии The Pudding, заняв 7-е место.

Еще больше просмотров собрал клип на песню "Имя 505", а хиты "Навернопотомучто" и "На Стиле" набрали по 110 миллионов.

Ранее Надя Дорофеева и Позитив украсили обложку украинского глянца.