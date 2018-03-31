"А как же диета?": Ефросинина и Каменских показали, как они "худеют"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Настя Каменских устроили себе чаепитие со сладостями. Звезды, которые всегда придерживаются правильного питания и усердно занимаются в тренажерном зале, решили позволить себе слабинку.

Снимком, как Ефросинина лопает конфету, а Каменских с улыбкой смотрит на подругу, ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

"Худеем с Настей Каменских", - подписала фото Ефросинина, и сопроводила его хештегами "#нажесткойдиете #лучшаяподруга #толстаяподруга".

Поклонники уверяли, что артисткам можно позволить себе кусочек сладенького, ведь они так тяжело работают над своей фигурой и придерживаются правильного питания.

"Две самые-самые!", "А как же диета?", "Аниты Луценко на вас нет! Хотя вам красоточки можно все!", "Маша и конфетки - не верю!", "Сто пудов конфетки пп", - поклонники.

Ранее Настя Каменских позировала без макияжа.