Филипп Киркоров решил зарабатывать не только пением

Российский певец Филипп Киркоров стал дизайнеров обоев. Артист будет сотрудничасть с итальянской фабрикой Zambaiti Parati и ее российским филиалом — Fipar.

Поп-король российской эстрады совместно с фабричным мастером Эдждио Фредди разрабатывает настенный декор, который собираются производить в Ступино, сообщает Telegram-канал Super.

Первая коллекция уже готова и получила название "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен".

Ранее Алла Пугачева постебалась над Киркоровым и попросила вернуть ее одежду.