Беременная Лобода впечатлила поклонников полупрозрачным платьем

Украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, и в США готовится к родам, поделилась с поклонниками снимками в прозрачном платье, которое подчеркивает ее интересное положение.

На своей странице в Instagram артистка поделилась серией фото, где она запечатлена со статуэтками за победу в номинациях "Лучшая певица" и "Лучший альбом" в рамках российской музыкальной премии "Браво".

Именно на этой премии Лобода подтвердила, что находится в положении. Фанаты расхвалили ее смелый наряд, и пожелали легкой беременности.

"Легкой беременности! Вы шикарны!", "Просто красотка", "Света, вы как всегда прекрасны! Поздравляю вас с беременностью!", "Шикарная", "Платье просто космос!", - желали подписчики.

Ранее Светлана Лобода разыскивала пьяного мужчину, который перепел ее хит.