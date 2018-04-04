Регина Тодоренко ответила на критику своих "неидеальных" ног

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко написала пост-обращение к подписчикам, которые критикуют ее ноги.

Так, на фото, которое ведущая выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена во время церемонии награждения GQ Travel Avards 2018, которая прошла в Москве. На одном из снимков виден синяк на ноге у ведущей, на что обратили внимание сотни подписчиков.

"Что у Реги с ногой? Киборг какой-то", "Ох и ноги, как у моей прабабушки", "Регина, а что с ногами!? ", - писали юзеры.

Певица не выдержала шквала критики, и обьяснила, что она любит свои "толстые ноги".

"Представьте, что вы девушка 27ми лет с классной работой, путешествуете, ведёте студийные шоу, проходите за день 15-20 километров или столько же времени ведёте эфир в шикарных каблах, летаете каждую неделю в новую страну, но испытываете после перелета или длительного стояния дискомфорт, чувство тяжести и распирания в ногах, судороги, отек, и даже компрессионные гольфы вам не помогают. Все это является следствием долгого и неудобного нахождения тела в кресле самолета. Сокращение мышц голени обеспечивает нормальный венозный отток от ног", - отметила Регина.

Она добавила, что долгое пребывание в самолете сидя с малой подвижностью во время путешествий, приводит к замедлению кровотока в ногах, к венозному застою, что и увеличивает риск развития тромбоза вен.

"Хм....кто-то хочет ещё высказаться по поводу моих ног??? А да, у меня ведь ещё и синяки на коленках. Не переживайте, долго стояла в позе кошки на йоге! И я люблю свою работу, и даже эти толстые ноги", - подытожила ведущая.

Ранее Регина Тодоренко поделилась забавным фото с енотом.