"Одно лицо". Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда: фото

Единственная дочь легендарного актера и юмориста Геннадия Хазанова трогательно поздравила свою старшую дочь Мину с днем рождения.

44-летняя Алиса Хазанова опубликовала фото и поздравление в Instagram.

"Моей красотке 15 лет. Не могу поверить! Обожаю и горжусь знакомством! Спасибо, что ты у меня есть!", - написала она.

Поклонники Хазанова пришли в восторг от снимка его внучки и принялись сравнивать родственников. "Так похожа на деда!", "Девочка красивая и очень похожа на Геннадия", "Копия деда!", "Что значит гены! Одно лицо с нашим любимым Геночкой", — написали комментарии почитатели юмористического таланта Геннадия Хазанова.

Напомним, Алиса — дочь Геннадия Хазанова и Златы Эльбаум. Она пошла по стопам отца и стала актрисой. Дочка Хазанова воспитывает двух дочерей: Мину и Эву. В своих прошлых интервью Алиса рассказывала, что Геннадий Хазанов любит проводить время с внучками и ходит с ними в театры.

Напомним, ранее популярная российская певица Алла Пугачева опубликовала снимок своей внучки Клавдии, на котором она, по мнению Примадонны, очень напоминает Джоконду с картины Леонардо да Винчи.