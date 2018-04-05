Ким Кардашьян впервые опубликовала фото семьи в полном составе

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась первым семейным фото.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал более чем пять миллионов лайков.

По словам звезды оказалось, что сделать этот снимок было очень непросто.

"Не думаю, что вы действительно понимаете, как трудно сделать хороший семейный снимок. Вот что получилось, прежде чем наши дети заплакали. По-моему, я тоже плакала", - подписала снимок Ким.

До сих пор поклонники пары не видели фото, на котором были изображены сами родители и их трое детей: четырехлетняя Норт, двухлетний Сейнт и трехмесячная Чикаго.

Этот снимок звездная семья сделала во время празднования Пасхи, которую супруги отмечали дома у матери Кардашьян Крис Дженнер.

Ранее Ким Кардашьян позировала в странном образе.