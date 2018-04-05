Американская модель поделилась соблазнительным фото в купальнике

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике, в центре внимания оказалась грудь девушки.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за 20 часов он собрал свыше миллиона лайков.

На фото Рен запечатлена в бежевом купальнике, она соблазнительно немного прогнулась.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.