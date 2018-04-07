Маша Ефросинина рассмешила фанатов образом Фредди Меркьюри, видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина позабавила фанатов новым видео.

На своей странице в Instagram она выложила видео, на котором Ефросинина на кровати танцует под хит группы Queen "I Want To Break Free". Сначала она к камере стоит спиной. Но потом поворачивается, и на ее лице видны забавные усы в стиле фронтмена коллектива Фредди Меркьюри.

"Скоро! Очень скоро запускается мой обновленный канал на YouTube! Одно уже точно могу пообещать - будет смешно и познавательно! Но есть у меня подозрения, что кроме смешно вам может хотеться ещё что-нибудь от Марийки! Посему #срочныйопрос: а собственно Что? Что и О Чем хотите смотреть на канале #ВашаМаша?", - спросила у подписчиков под видео ведущая.

Фанаты оценили чувство юмора Ефросининой, и поблагодарили за поднятие настроения.

"Это шедевр", "Маша, спасибо за позитивный заряд!", "Какая вы солнечная) каждый раз, когда смотрю видео с вашим участием поднимается настроение) Спасибо вам)", "Вам идут усы, как бы странно это не звучало! Маша, вы сделали мой день", - писали юзеры.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)5 Апр 2018 в 9:56 PDT

Ранее Ефросинина и Каменских показали, как они "худеют".