"Сладенькие 14 лет и зажигательная самба": Джамала показала, как выглядела в юном возрасте

Известная певица Джамала, которая 27 марта родила первенца, поделилась с подписчиками видео, на котором она выступает в 14 лет.

На странице в Instagram исполнительница выложила архивное видео, где юная Джамала на сцене танцует самбу и исполняет песню, которую, по словам артистки, она тогда очень стеснялась из-за смелого текста.

"Я помню, как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста, стеснялась этого латино-костюма, но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой. Сладенькие 14 лет и зажигательная самба", - прокомментировала ролик Джамала.

Также артистка поделилась фрагментом того "смелого" текста, который она поет.

"Потанцуй смелей девченка ты под шелест этих волн

Поцелуй его девченка волны шепчутся о чем-то

Поцелуй его девченка, верь что он в тебя влюблен

Самба волнует и зовет, ветер ликует и поет

Ветреный танец на песке и не бывать тоске"

Поклонники Джамалы поблагодарили артистку за такой ролик, ведь не часто певцы делятся своими архивными фото и видео.

"Вот это да, настоящий подарок фанам!! Слышала эту песню, но видео back to 90s.. какая зажигательная бейба)", "Ой кто это такая класнючая))) Сережки смешные", "С 14 лет не особо изменилась, кроме образа и прически, вообще не постарела", "В шоке, Вы и не изменились, все такая же веселая, заводная, талантливая и молодая", "Джа тут такая миленькая, а нотки высокие так и прорываются!", - восхищались подписчики.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 10 Апр 2018 в 12:00 PDT

Ранее Джамала показала, как проходит ее декрет.