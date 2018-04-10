Участник группы The Hardkiss покинул коллектив

Гитарист украинской группы The Hardkiss Роман Скоробогатько ушел из основного состава коллектива.

Такой новостью на своей странице в Instagram поделилась фронтвумен группы Юдлия Санина.

"Каждый человек вправе расти и развиваться в том направлении, которое ему близко. Наш друг и коллега Роман Скоробагатько дальше решил заниматься интересным для себя направлением — студийной работой. Роман уходит из основного состава The HARDKISS, но продолжает играть концерты с группой как сессионный музыкант", - написала Санина.

Поклонники удивились такому внезапному объявлению, и пожелали Роману успехов в новых проектах.

"Вот это поворот событий", "Очень жаль, ведь он отлично компонировал с остальными участниками. Но, это его право и мы всё равно его любим", "Жаль, конечно, но бывает и так. Спасибо за все и удачи!", "Новых вершин Ромчику, очень яркий он персонаж!", - писали юзеры.

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 9 Апр 2018 в 4:22 PDT

Напомним, группа The Hardkiss была основана в 2011 году вокалисткой Юлией Саниной и продюсером Валерием Бебко.Основатели коллектива являются семейной парой.

Ранее группа The Hardkiss презентовала лирическую песню "Журавлі".