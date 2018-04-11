Ксения Собчак похвасталась яркими фото из США

Снимки, опубликованные экс-кандидатом в президенты России, в соцсети собрали много лайков.
Яркие снимки были сделаны на фоне каньона Подкова, за 18 часов они собрали более 122 тысяч лайков, говорится на странице политика в Instagram.
"Слиться лицом с обоями Аризоны у нас получилось…", — подписала фото ведущая.
Ранее Ксения Собчак писала в соцсети, что отдыхала с семьей в Таиланде и поделилась снимком, на котором позирует со своим сыном Платоном и мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом.