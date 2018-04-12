"Как меня только не обзывали!": Джамала рассказала о буллинге в школе

Известная певица Джамала, которая 27 марта родила первенца, рассказала, что в школьные годы сверстники дразнили ее из-за религии и любви к пению, звали "задротом", "деревней", а также насмехались из-за "дурацкой" фамилии.

Артистка решила присоединиться к флешмобу #ВсеЩоТебеНеВбиває, который стартовал в соцсетях 11 апреля после выхода нового клипа Дмитрия Шурова (Pianoбой), посвященного "буллингу" - травле в школе, и на своей странице в Facebook поделилась своей историей.

"Я много раз в жизни сталкивалась с травлей, только в то время никто не использовал слово "буллинг". Как меня только в школе не обзывали! Говорили, что у меня "дурацкая фамилия", что я "задрот", "пеша" (потому что любила петь в классе). А сколько пришлось выслушать по поводу своей национальности и религии! В музыкальном училище это, кстати, продолжалось, правда, уже не в такой степени. Когда в 17 лет я решила поступать в консерваторию, все говорили: "куда ты рыпаешься, деревня, сиди на месте", - призналась певица.

Джамала добавила, что подобных историй она могла бы еще перечислить десятки, однако, она пришла к выводу, которым поделилась с подписчиками.

"Если ты не нравишься каким-то людям просто потому что ты другой, значит, ты делаешь все правильно, ты на верном пути", - отметила Джамала.

Ранее Джамала показала, как проходит ее декрет.