Оля Полякова рассказала, как к ней приставал очень известный продюсер

Украинская певица Оля Полякова (ее называют Суперблондинкой) поделилась, что к ней приставал один очень известный продюсер — "пытался усадить к себе на колени".

Самым противным является то, что в нашем обществе говорить о приставаниях вслух "больно и невозможно", рассказала исполнительница журналу "Новое время".

"Пристают, конечно, и в моей жизни это было много раз. Даже один очень известный продюсер пытался усадить меня к себе на колени. Я была против и поэтому, кстати, не попала в одну очень популярную женскую группу", — заявила артистка.

По словам Суперблондинки, "самое противное — это то, что в нашем обществе говорить об этом вслух больно и невозможно, если тебя кто-то домогался, ему за это ничего не будет!". "Посмотрите на интервью с известными украинскими продюсерами, они открытым текстом говорят: хочешь быть звездой — будь готова", — добавила певица.

Ранее Оля Полякова говорила, что в детстве у нее было ряд комплексов — самая высокая в классе и во дворе, худая, сутулая, она "очень стеснялась своего роста, не питала никаких иллюзий по поводу себя".