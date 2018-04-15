"Мурочка красивая". Надя Дорофеева поделилась чувственным фото

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть чувственную фотографию.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото артистка позирует на террасе с чашкой в теплой одежде и с закрытыми глазами. "Feelings (чувства — Ред.)", — подписала снимок певица.

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Мурочка… красивая)", — отметил vlad.rr.boom. "Боже, это просто супер, не могу насмотреться", — написала lizon3927. "Надяяяя, это лучшая фотка", — считает anastasiafebruary.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть снимок, сделанный для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть фото можно здесь.