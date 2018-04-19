"Эксгибиционист подмышек". Дима Билан поделился новым фото

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть новую фотографию, на ней артист запечатлен в штанах и в майке.

Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, он собрал много лайков.

На фото Билан позирует с поднятыми вверх руками и держит плащ. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Эксгибиционист подмышек", — написал chernovartemkrasnodar. "Дима, ну ты совсем исхудал", — отметила _a_place_for_my_head_17. "Гопник", — считает _elina_svetlaya.

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".