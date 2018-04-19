Без макияжа и с языком. Фото, как дурачится Пугачева, взбудоражило соцсети

Известная российская певица и "Примадонна" Алла Пугачева вызвала фурор в соцсети своим новым селфи без макияжа.

Снимок Пугачева выложила в Instagram. И подписала: "Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай".

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Ее подписчики отметили, что она вовсе не выглядит на свои 69 лет. "Супер! Побольше вам таких дней", "Тоже обожаю когда такие дни выпадают", "Четкая!", "Алла Борисовна, классная фотка!", "Так держать! Мы же девочки! Улыбка – самое главное украшение женщины", – пишут подписчики.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин получили второе гражданство.

Напомним, СМИ рассказали о болезни Пугачевой. Артистка вовремя не обратила внимания на опасные симптомы.