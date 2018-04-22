Нина Дорошина: журналисты нашли роковую связь смерти звезды фильма "Любовь и голуби" с Табаковым

Легендарная советская актриса, прославившаяся после фильма "Любовь и голуби", Нина Дорошина скончалась на 40-й день после смерти своего партнера по сцене Олега Табакова.

Это роковое совпадение подметило издание "Московский комсомолец", отметив, что актеры дружили и в жизни.

Дорошина и Табаков постоянно встречались на сцене. В частности, они были парой в спектаклях "В поисках радости "Обыкновенная история", "Восточная трибуна". При этом были и другие постановки, где они играли вместе: "Голый король" и "На дне".

У Табакова и Дрошиной были теплые, почти родственные отношения, отмечают журналисты.

Ранее была названа причина смерти звезды фильма "Любовь и голуби" Дорошиной. Российские СМИ сообщают о проблемах с сердцем, которые ранее беспокоили знаменитость.

Напомним, 82-летний актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта в Москве.

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