"Какой мощный бабец!": Волочкова показала фото из бани, в этот раз без шпагата

Российская балерина Анастасия Волочкова не скрывает, что обожает русскую баню и парится в ней регулярно.

Она опубликовала на своей странице в Instagram новое "банное фото", на котором она прикрывается веником.

"Я реальный фанат русской бани. Здорово, когда она дома! И можно попариться в любое время. А у меня баня самая балетная, авторская и самая русская! И веники тоже. Я предпочитаю дубовые, липовые и пихтовые. А вы? И тема Щелкунчика придает творческую атмосферу. Каждый фрагмент моей бани выполнен мастерами из подмосковного города Таруса. Это место моего уединения и очищения от негатива", - подписала фото Волочкова.

Поклонники балерины восхитились ее баней, и отметили искусную работу мастеров.

"Так красиво баня сделана!", "Баня, это сила и здоровье, а еще классный релакс, особенно когда рядом есть приятная леди", "Какая баня! Класс! Ну а хозяйка королева!", - писали юзеры.

Другие же пожаловались, что им надоело видеть снимки с бани.

"Анастасия можно что-нибудь оригинальнее, а то только ногами дрыгаете, то на караоке и тут баня, да еще и без пара", "У вас проблемы с психикой. Представляю фото Плисецкой в трусах в бане с вениками....Ей бы и в голову не пришло! Не позорьте русский балет!", "Ух какой мощный бабец! Орангутанг", - возмущались юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась, чем ее порадовал таинственный незнакомец.