Возвращение ABBA: впервые за 35 лет квартет записал новые песни

Популярный шведский квартет ABBA анонсировал выход двух новых песен.

По словам участников группы, запись нового материала стала для них неожиданным последствием подготовки к виртуальному туру, запланированному на 2019 год, сообщается в Instagram музыкантов.

"Мы вчетвером почувствовали, что после 35 лет будет весело снова собраться и поработать в звукозаписывающей студии. И мы сделали это. И нам показалось, что ничего как будто не поменялось за все это время, а мы всего лишь ушли в короткий отпуск", — говорится в посте.

Участники группы объявили, что им удалось записать две песни. Одна из композиций получила название "I Still Have Faith In You", и она будет исполнена цифровыми копиями музыкантов в спецпроекте каналов NBC и BBC, который запланирован на декабрь.

"Мы, может, уже совсем зрелые, но песня — новая. И это здорово", — отметили музыканты.

Публикация от @abbaofficial 27 Апр 2018 в 4:11 PDT

В октябре 2016 года ABBA объявила о воссоединении. Последнее официальное выступление группы состоялось в 1982-м, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.

ABBA — шведский музыкальный квартет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Happy New Year, Super Trouper и Mamma Mia. На основе 22 песен коллектива в 1999 году был создан мюзикл Mamma Mia!, экранизация которого с Мерил Стрип в главной роли вышла в 2008-м. Квартет просуществовал 10 лет.

Ранее стало известно, что ABBA снова появится на сцене в 2018 году.