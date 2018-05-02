Ольга Бузова в купальнике показала "одни кости": фанаты жестко прошлись по фигуре певицы

Российская певица Ольга Бузова своими последними фото и видео вызвала в комментариях жаркие споры между ее подписчиками.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она танцует возле бассейна в ярком купальнике.

"Танцуй со мной. Хотела похудеть к лету, но с моим графиком не получается. Смотрю на себя, вроде ниче. И потом, кости больше не в моде. Верно?", - обратилась к подписчикам певица.

Фанаты артистки неоднозначно отреагировали на видео и фото звезды. Одни раскритиковали Бузову и за чрезмерную худобу, и за выбор купальника.

"Куда еще худеть? И так одни кости", "Купальник расцветки а-ля бабушкин узор", "Жопа какая-то стремная", "Жопа дряхлеть стала", "Ты и так худая, одни кости", - возмущались юзеры.

Были и те, кто восхитился фигурой певицы.

"Оля вы прекрасно выглядите! Единственное, телу не хватает спортзала...", "Кости давно не в моде, у тебя шикарные ножки и попа", "Оль, все идеально! Самое то!", "У тебя все в порядке с весом и фигурой!", - писали фанаты.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 1 Май 2018 в 10:54 PDT

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