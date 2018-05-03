"Шедевр". Песню Винника перепели мотивами семи стран мира: видео

Мужской вокальный коллектив из Одессы DukeTime представил кавер на одну из наиболее популярных песен украинского певца Олега Винника.

"Айда с нами в кругосветное путешествие под чарующую песню Олега Винника "Нино", - подписали авторы свое видео в YouTube.

Талантливые исполнители продемонстрировали, как звучала бы эта композиция в Грузии, на Ямайке, Балканах, в Испании, Африке, Израиле и Ватикане. Однако национальный колорит авторы кавера передавали без мелодии, создавая аранжировку лишь своими голосами.

"Это классика жанра! Это то, что в мире искусств называется талантом! Респект, творческих успехов и множество подобных шедевров принесите в этот убогий мир попсы", "Как классно! Сплошной позитив! Спасибо вам за такой вариант песни. Так мне нравится больше", "Браво! Шедевр!", "Крутяк! Неожиданно, интересно, весело и профессионально!", - написали комментарии пользователи хостинга.

Напомним, известный украинский танцор Влад Яма в рамках юмористического шоу "Лига смеха" показал пародию на популярного певца Олега Винника, вызвав в зале шквал восторга и аплодисментов.