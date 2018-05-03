Евровидение-2018: когда смотреть главный песенный конкурс

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2018" сообщили, когда пройдут полуфиналы и грандиозный финал главного европейского шоу.

Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся во вторник 8-го и в четверг 10-го мая, финал – в субботу 12-го мая 2018 года.

Представитель Украины певец Melovin, который выпустил новый "огненный" клип на конкурсную песню, выступит под последним, 18-м номером, во втором полуфинале 10 мая.

Также стало известно, что местом проведения песенного конкурса стал стадион в Лиссабоне "Meo Arena". Это третий по величине крытый стадион в Европе и крупнейший в Португалии.

Это почетное право досталось стране благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе предыдущего года в Киеве.

В этом году на сцену "Евровидения" поднимутся участники из 43 стран.

Отметим, что в этом году Европейский вещательный союз внес корректировки в регламент конкурса, согласно которым страны-участницы не имеют права выдвигать исполнителей, которым запрещен въезд в страну-хозяйку.

Недавно организаторы песенного конкурса представили официальный саундтрек "Евровидения-2018".

Также в Сети появился официальный ролик песенного конкурса, в котором представлены самые яркие моменты и номера в истории шоу.

Ранее Melovin провел свою первую репетицию на сцене конкурса в Лиссабоне.