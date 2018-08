Евровидение-2018: букмекеры назвали фаворитов, и спрогнозировали шансы Melovin

8 мая в Лиссабоне, Португалия, стартует песенный конкурс "Евровидение-2018", и букмекеры дали новые прогнозы с наиболее вероятными фаворитами шоу.

По сводным данным нескольких букмекерских компаний, наибольшие шансы у Израиля, Норвегии, Франции, Болгарии и Чехии. В десятку также вошли Эстония, Кипр, Швеция, Италия и Австралия.

С возможной победительницей конкурса букмекеры уже определились давно – это Нетта Барзилай, конкурсантка из Израиля, которая буквально "взорвала" сеть своими песней "Toy" и клипом.

Второе место букмекеры отдали победителю Евровидения-2009 Александру Рыбаку. В этом году он выступит с композицией "That's How You Write A Song".

В тройку лидеров также попал дуэт Madame Monsieur из Франции. История написания песни "Mercy" связана с тем, что на борту одного гуманитарного судна, направляющегося в Европу родилась маленькая девочка. Тот факт, что малышка по имени Мерси появилась на свет посреди хаоса открытого океана, вдохновил дуэт на написание их проникновенной композиции.

На четвертом месте, предположительно, окажется Болгария. В этом году страну представит группа Equinox с песней "Bones".

На пятую позицию поднялся представитель Чехии Миколас Йозеф с композицией "Lie To Me".

Melovin букмекеры прогнозируют 18 место, а вот представительнице от России Юлии Самойловой – 25 место.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй полуфинал Евровидения-2018 – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Отметим, что "Главред" собрал интересные факты про Melovin .

Ранее Melovin провел свою первую репетицию на сцене конкурса в Лиссабоне.