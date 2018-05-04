"Новая я". Надя Дорофеева украсила обложку глянца, фото

Известная украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева позировала для глянцевого журнала Pink.

Исполнительница украсила обложку майского номера глянца, свидетельствует фото, опубликованное на ее странице в Instagram.

"New me (новая я — Ред.). Pink", — подписала снимок артистка.

Фото в соцсети собрало более 110 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Фото хорошее, волосы у тебя не в лучшем ракурсе...", — считает ben_franklin_1001.

"Ужас! Что за грязные волосы? Не накрашены глаза?! Вы такая шикарная и красивая везде! Всегда такие волосы и макияж! А тут вас сделали 9- классницей", — написала e_k_l_e_r. "Ого, вот это огонек", — прокомментировала снимок s_yagodka_s.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть фото, сделанное для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть снимок можно здесь.