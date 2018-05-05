"Евровидение-2018": в Сети появилась видеовизитка Melovin для песенного конкурса

Организаторы "Евровидение-2018" опубликовали видеовизитку участника от Украины Melovin.

Полутораминутный ролик, который выставили на официальном YouTube-канале "Евровидения", вкратце рассказывает о конкурсанте.

Melovin представлен в видео как победитель украинской версии шоу Х-фактор, певец, автор песен и режиссер.

О песне "Under the Ladder", с которой исполнитель будет представлять Украину в Лиссабоне, говорится, что она о создании своего собственного будущего без правил, которым необходимо следовать.

В ролик вошли кадры из клипа на песню "Under the Ladder" и небольшой фрагмент припева.

В комментариях к видео юзеры называют Melovin победителем конкурса, и обещают, что будут голосовать только за него.

"Очаровательный чудак! Отдам голос за этого поющего Дракулу", "Молодой Дон Дракула победит!", "Точно отдам за него свой голос", - пишут юзеры.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Отметим, что "Главред" собрал интересные факты про Melovin .

Ранее Melovin провел свою первую репетицию на сцене конкурса в Лиссабоне.