Евровидение-2018: самые яркие фото со второго полуфинала конкурса

10 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел второй полуфинал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Сражались за право попасть в гранд-финал 18 участников, но только 10 из них прошли дальше. Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступили в таком порядке: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина.

Зрители и судьи путем голосования выбрали вторую десятку финалистов. Уже 12 мая будут бороться за победу и право провести "Евровидение" в своей стране: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Украинец Melovin с песней "Under The Ladder" прошел в гранд-финал конкурса. "Молодой Дракула", как прозвали артиста западные СМИ, буквально зажег сцену Евровидения.

А вот участница из России Юлия Самойлова огорчила своим выступлением россиян – они жестко раскритиковали ее за вокал.

Протеже Киркорова из Молдовы группа DoReDos также прошли в финал конкурса, и наравне с Melovin будут бороться за первое место.

Один из лидеров конкурса, по мнению букмекеров, представитель Норвегии Александр Рыбак также прошел в финал Евровидения, и уже 12 числа будет сражаться за право снова увезти конкурс в своб страну.