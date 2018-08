Финалисты Евровидения-2018: кто выступит 12 мая, видео

В столице Португалии Лиссабоне 12 мая свое финальное выступление представят финалисты международного песенного конкурса Евровидение-2018 из 26 стран-участниц.

Шесть стран попадают в финал автоматически, поскольку являются основательницами конкурса:Испания, Франция, Британия, Германия и Италия. Компанию им составляет победитель минувшего года Португалия, которая в нынешнем году является хозяйкой конкурса.

В результате ожесточенной борьбы в двух полуфиналах определилась двадцатка финалистов. Из первого полуфинала конкурса, который состоялся 8 мая, прошли Австрия, Албания, Болгария, Израиль, Ирландия, Кипр, Литва, Финляндия, Чехия и Эстония.

Во втором полуфинале, 10 мая, путевку в финал получили Австралия, Венгрия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Украина, Швеция.

Участники финала Евровидения-2018

1. Португалия: Клаудия Пашкуал - O Jardim

2. Испания: Amaia y Alfred - Tu Canción

3. Франция: Madame Monsieur – Mercy

4. Германия: Михаэль Шульте – You Let Me Walk Alone

5. Великобритания: SuRie - Storm

6. Австрия: Сезар Сэмпсон - Nobody But You

7. Эстония: Элина Нечаева - La Forza

8. Кипр: Элени Фурейра – Fuego

9. Литва: Иева Засимаускайте - When We're Old

10. Израиль: Netta – TOY

11.Чехия: Миколас Йозеф – Lie To Me

12. Болгария: Equinox – Bones

13. Албания: Евгент Бушпепа – Mall

14. Финляндия: Саара Аалто - Monsters

15. Ирландия: Райан О'Шонесси - Together

16. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika- Nova Deca

17. Молдавия: DoReDos - My Lucky Day

18. Венгрия: AWS - Viszlát Nyár

19. Украина: Melovin - Under The Ladder

20. Швеция: Бенджамин Ингроссо - Dance You Off

21. Австралия: Джессика Маубой - We Got Love

22. Норвегия: Александр Рыбак - That's How You Write A Song

23. Дания: Rasmussen - Higher Ground

24. Словения: Леа Сирк - Hvala, ne!

25. Нидерланды: Waylon - Outlaw In 'Em

26. Италия: Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente

Напомним, букмекеры резко изменили свои прогнозы после оглашения всех участников финала 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018. В тройке лидеров рейтинга снова произошла перестановка, и конкурсантка из Израиля уже не является основным фаворитом зрительских симпатий.