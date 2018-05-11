Финалисты Евровидения-2018: кто выступит 12 мая, видео

На главную сцену песенного конкурса выйдут представители 26 стран.
В столице Португалии Лиссабоне 12 мая свое финальное выступление представят финалисты международного песенного конкурса Евровидение-2018 из 26 стран-участниц.
Шесть стран попадают в финал автоматически, поскольку являются основательницами конкурса:Испания, Франция, Британия, Германия и Италия. Компанию им составляет победитель минувшего года Португалия, которая в нынешнем году является хозяйкой конкурса.
В результате ожесточенной борьбы в двух полуфиналах определилась двадцатка финалистов. Из первого полуфинала конкурса, который состоялся 8 мая, прошли Австрия, Албания, Болгария, Израиль, Ирландия, Кипр, Литва, Финляндия, Чехия и Эстония.
Во втором полуфинале, 10 мая, путевку в финал получили Австралия, Венгрия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Украина, Швеция.
Участники финала Евровидения-2018
1. Португалия: Клаудия Пашкуал - O Jardim
2. Испания: Amaia y Alfred - Tu Canción
3. Франция: Madame Monsieur – Mercy
4. Германия: Михаэль Шульте – You Let Me Walk Alone
5. Великобритания: SuRie - Storm
6. Австрия: Сезар Сэмпсон - Nobody But You
7. Эстония: Элина Нечаева - La Forza
8. Кипр: Элени Фурейра – Fuego
9. Литва: Иева Засимаускайте - When We're Old
10. Израиль: Netta – TOY
11.Чехия: Миколас Йозеф – Lie To Me
12. Болгария: Equinox – Bones
13. Албания: Евгент Бушпепа – Mall
14. Финляндия: Саара Аалто - Monsters
15. Ирландия: Райан О'Шонесси - Together
16. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika- Nova Deca
17. Молдавия: DoReDos - My Lucky Day
18. Венгрия: AWS - Viszlát Nyár
19. Украина: Melovin - Under The Ladder
20. Швеция: Бенджамин Ингроссо - Dance You Off
21. Австралия: Джессика Маубой - We Got Love
22. Норвегия: Александр Рыбак - That's How You Write A Song
23. Дания: Rasmussen - Higher Ground
24. Словения: Леа Сирк - Hvala, ne!
25. Нидерланды: Waylon - Outlaw In 'Em
26. Италия: Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente
Напомним, букмекеры резко изменили свои прогнозы после оглашения всех участников финала 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018. В тройке лидеров рейтинга снова произошла перестановка, и конкурсантка из Израиля уже не является основным фаворитом зрительских симпатий.