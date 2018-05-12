"Время приближалось". Беременная Лобода заинтриговала загадочными снимками, фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая сначала переехала из Украины в Россию, а теперь в США, опубликовала в блоге фотографии со съемочной площадки, не вдаваясь в подробности.

"Время приближалось, а они все снимали", "На площадке надо быть серьезным", - подписала исполнительница снимки в Instagram.

Несмотря на то, что знаменитость заинтриговала подписчиков фотографиями со съемок, не раскрыв детали, фанатов этот процесс особо и не волновал. В комментариях они больше интересовались, когда певица родит и какой пол будущего малыша Лободы.

"Она уже родила?", "Кто будет?", "Очень красивая, кого ждёте, ещё неизвестно?", "Светлана как дела со здоровьем? Токсикоз есть?", "Еще не родила? Пора же уже", "Животик прячет, за стулом", "Почему она раньше везде показывала живот, а сейчас это всё выглядит так, как будто его нет?", - написали комментарии подписчики.

Напомним, 7-летняя дочь известной украинской певицы Светланы Лободы Ева случайно проговорилась о поле второго ребенка артистки. Девочка напевала песенку со словами: "Твоя сестра в животике сидит".