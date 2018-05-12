Евровидение-2018 кто победит: топ-3 фаворитов букмекеров

Евровидение-2018: прогнозы букмекеров

12 мая в 22.00 по Киеву начнется финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018. За победу будут сражаться 26 участников, в том числе и представитель от Украины Melovin.

Букмекеры определились с главной тройкой финалистов. По информации Eurovisionworld, среди тройки лидеров рейтинга снова произошла перестановка.

Лидировать так и осталась исполнительница от Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego".

В день начала 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018 8 мая букмекеры изменили прогнозы относительно претендентов на победу в вокальном конкурсе, и они поставили на первое место именно Элени.

Большую популярность Элени принесла совместная песня с Даном Баланом "Chica Bomb", которая в 2010 году была главным хитом лета.

Девушка трижды пыталась пройти нацотбор на Евровидение от Греции, однако попытки не принесли ей успеха. Однако в 2018 году она снова пошла на нацотбор от Кипра, и смогла завоевать право участвовать в Евровидении.

Второе место занимает Нетта Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy".

Как только вышла песня и клип Нетты, она тут же стала лидером, и букмекеры ей пророчили первое место. Однако именно в день первого полуфинала, где выступала Нетта, ставки поменялись, и ее оттеснили на второе место.

Нетта прошла в финал, она покорила зрителей необычной мимикой и движениями, а также странными звуками, которые придавали песне уникальности.

Однако исполнительница из Израиля оказалась в центре политического скандала - на центральных улицах Лиссабона появились листовки, на которых активисты призывают "отправить Израилю 0 очков". Причиной такого настроя называют боевые действия Израилем в Палестине и авиаудары по Сирии.

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А вот с третьего места французский дуэт Madame Monsieur с песней "Mercy" вытеснил ирландец Райан О'Шонесси с композицией "Together".

Артист выступал в первом полуфинале 8 мая, и по результатам зрительского и судейского голосований он прошел в финал. Композицию "Together" для Евровидения Райан написал в соавторстве с Марком Каплисом и Лорой Элизабет Хьюджс.

Номер исполнителя сопровождали два танцора, которые рассказывали историю об однополой любви. Именно поэтому китайская телекомпания, которая транслировала первый полуфинал, вырезала его номер, а российский комментатор сказал зрителям, что песня говорит о "настоящей мужской дружбе".

К слову, родной дядя Райана, Гарри, представлял Ирландию на Евровидении 2001 с песней "Without your love". Он получил 6 баллов, заняв 21 место.

Евровидение 2018: Финал конкурса

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" состоялся 8 мая, в нем приняли представители 19 стран. 10 мая определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.

В финале "Евровидения-2018" примут участие представители 26 стран. Отметим, что шесть стран попадают в финал автоматически, поскольку являются основательницами конкурса: Испания, Франция, Британия, Германия и Италия. Компанию им составит хозяйка конкурса Португалия.

В результате ожесточенной борьбы в двух полуфиналах определилась двадцатка финалистов. Из первого полуфинала конкурса, который состоялся 8 мая, прошли Австрия, Албания, Болгария, Израиль, Ирландия, Кипр, Литва, Финляндия, Чехия и Эстония.

Во втором полуфинале, 10 мая, путевку в финал получили Австралия, Венгрия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Украина, Швеция.

Первым выступит украинский певец Melovin (Константин Бочаров), вторыми и третьими соответственно споют участники от Испании и Словении.

Евровидение-2018 онлайн: где смотреть

В 22.00 по Киеву начнется финал песенного конкурса "Евровидение-2018", который будут транслировать три украинских телеканала — "UA: Первый", "UA: Крым" и "СТБ".

Кроме того, финал будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.

Также конкурс можно будет посмотреть в Сети на канале конкурса в YouTube. Трансляция мероприятия начнется в 22:00 и продлится до поздней ночи.

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