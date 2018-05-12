Melovin на Евровидении-2018: певец раскрыл свои планы в случае победы на конкурсе

Представитель Украины в финале Евровидения-2018 Melovin сознался, что мечтает не просто поучаствовать, а победить в конкурсе, а затем провести его в Одессе.

"Я очень хочу сделать все так, чтобы была возможность вновь провести Евровидение в Украине. Как получится, посмотрим. Для меня Евровидение — новый этап в жизни. Я не хочу, чтобы он заканчивался как-то не очень хорошо для меня. Все равно хочется какого-то праздника, победы", - цитирует исполнителя ТСН.

Melovin подчеркнул, что рад выступать в финале первым. Он убежден, что для конкурса выступать первым или последним весьма удачно.

Напомним, Melovin возглавил тренды видеохостинга YouTube. Номер украинца уже посмотрели более 2,3 миллиона пользователей.

Как ранее сообщалось, финал конкурса начнется в 22:00 по Киеву. Смотреть Евровидение-2018 можно будет одновременно на трех телеканалах - СТБ и UA: Первый и UA: Крым.