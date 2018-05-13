День матери-2018: как выглядят мамы популярных украинских знаменитостей

13 мая в Украине поздравляют мам.
Традиционно во второе воскресенье мая Украина отмечает День матери. В 2018 году День матери в Украине выпадает на 13 мая.
Знаменитости уже успели поздравить своих любимых мам с праздником, и поделились со своими фанатами снимками со своими самыми близкими людьми.
Настя Каменских и ее мама
Одного взгляда на маму Насти Каменских Лидию Петровну достаточно, чтобы понять, на кого похожа популярная украинская певица – у обеих пышная копна вьющихся волос, и очаровательные черты лица. К слову, Каменских унаследовала от мамы не только красоту - Лидия Петровна тоже пела, и выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.
Надя Дорофеева и ее мама
Мама Нади Дорофеевой Ольга Владимировна ради того, чтобы у дочери было лучшее будущее, оставила работу, и ездила с ней на различные конкурсы, шила платья и делала прически.
Оля Полякова и ее мама
Свою фигуру и красоту унаследовала от мамы Светланы Ивановны. Своего самого родного человека Полякова трогательно поздравила на своей странице в Instagram.
"Моя прекрасная фея! Ты мое все: мама, подруга , советчик, критик, и поддержка! "Мама, научи меня, чтоб любили, как я тебя, доченьки меня", и всех мамочек с Днем матери! (хочешь увидеть свою женщину в старости, посмотри на ее мать!", - подписала фото Полякова.
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Джамала и ее мама
Снимком своей мамы поделилась также и Джамала – на фото Галина Тумасова держит своего внука – Эмира-Рахмана.
"Любимые. Happy Mother's Day!", - подписала фото певица.
Светлана Лобода и ее мама
Снимки Светланы Лободы с мамой Натальей Васильевной очень сложно найти в Сети – певица не любит распространяться о близких.
Ранее "Главред" рассказал историю и традиции Дня матери.