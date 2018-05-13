Евровидение-2018: в России обвинили Украину в провале Самойловой

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства и певица с ограниченными возможностями Диана Гурцкая заявила, что представитель России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова выступила плохо, поскольку в минувшем году ей не дали возможности представить свою страну на данном конкурсе в Украине.

"Юля – молодец не по причине ее физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, которая не пустила ее на конкурс. Я уверен, что в прошлом году результат был бы намного выше. А за год собралась психологическая усталость – невозможно не перегореть за такой долгий период", - цитирует Гурцкую РИА Новости.

По словам певицы, не стоит жалеть Самойлову из-за того, что она ограничена в возможностях, поскольку на сцене все равны.

"Музыка – это тот мир, где нет разделения на здоровых и людей с ограниченными возможностями. Поэтому на конкурсе Евровидения все конкурируют на равных", – подчеркнула Гурцкая.

Напомним, на Евровидении-2018 Россия, которую представляла Юлия Самойлова, впервые за 14 лет не могла попасть в финал конкурса.

Позже певица заявила, что хотела бы еще раз попробовать свои силы в этом вокальном конкурсе.