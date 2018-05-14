"Какая беззубенькая". Светлана Лобода показала свое детское фото

Украинская певица Светлана Лобода ко Дню матери (отмечался 13 мая) выложила в Сеть свою детскую фотографию, на которой она запечатлена без зубов.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 66 тысяч лайков.

"Мамуля, родная, с праздником тебя … Светочка в детстве любила фигурное катание... до этого дня)))падение было фронтальным", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Какая беззубенькая)", — отметила dasha_topskaya1. "Как мило… вы определенно красотка", — считает c_cheremnykh_h. "Крутая фотка…", — написала irinairina6897.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода ждет второго ребенка и находится в США. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже дочь певицы случайно раскрыла пол будущего ребенка мамы.