Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже 19 мая. За день до торжества стало известно, что вместо отца Меган Тома Маркла, который отказался приехать на торжество, и не будет вести ее под венец, выполнит эту миссию принц Чарльз.

Об этом сообщили на официальной странице в Twitter королевской семьи. Меган попросила провести ее к алтарю принца Уэльского, то есть принца Чарльза, отца принцев Гарри и Уильяма.

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"Принц Уэльский рад, что сможет приветствовать мисс Меган Маркл в королевской семье таким образом", - говорится в заявлении.





Ранее Елизавета II официально дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл.