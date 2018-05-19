Дмитрий Нагиев рассказал о состоянии госпитализированного Григория Лепса

Российский актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил, что беседовал по телефону с певцом Григорием Лепсом, артист госпитализирован, но у него "все нормально".

Исполнитель упал и сломал ребра, рассказал ведущий российскому "Пятому каналу".

"Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит", — отметил собеседник.

Ранее СМИ писали, что Григорий Лепс, по предварительным сведениям, сломал ребра и попал в одну из клиник столицы РФ Москвы. Певец рассказывал в интервью, что зачастую употребляет алкоголь в одиночестве.