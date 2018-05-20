Алина Гросу похвасталась фигурой в бикини

Украинская певица Алина Гросу, которая ранее уже посветила грудью на сьемках очередного клипа, поделилась с подписчиками фото своей фигуры.

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует на фоне растений в черном купальнике.

"Утро добрым бывает", - подписала фото певица.

Фанаты в комментариях засыпали Гросу комплиментами, назвав невероятной красоткой.

"Красавица моя", "Красивое фото, особенно ты там красиво получилась", "Обожаю эту куколку...", "Классная", - восхищались подписчики.

Ранее Алина Гросу "посветила" ягодицами в пикантном боди.