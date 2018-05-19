Свадьба Меган Маркл и принца Гарри: началась церемония бракосочетания пары

19 мая в 12 часов по лондонскому, и в 14 по киевскому времени в Винздоре, Великобритания, началась свадебная церемония американской актрисы Меган Маркл и принца Гарри.

Церемония проходит в часовне Святого Георгия.

Гости, среди которых Дэвид и Виктория Бекхемы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни, Серена Уильямс, Опра Уинфри, первыми прибыли на торжество.

Затем появились сам виновник торжества принц Гарри с братом Уильмом, который взял на себя роль свидетеля. Также к часовне прибыли мама Меган Дориа Редлан, Елизавета II с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом.

Затем прибыла сама Меган Маркл – она появилась в потрясающем белом платье с длинной фатой, которую несли ее маленькие помощники. Меган под венец повел отец принца Гарри и Уильяма принц Чарльз.

Посмотреть онлайн-трансляцию торжества можно здесь.