"Вау! Парижанка!". Регина Тодоренко похвасталась снимком из мохнатого авто

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в мохнатом автомобиле.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал свыше 200 тысяч лайков.

На фото ведущая позирует в гольфе в полоску и в берете. Снимок артистки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Вау! Парижанка!", — считает joulie_jolie. "Фотка такая красивая… можно надолго зависнуть)", — написала lisichki_na. "Регина, какая вы хорошенькая, просто класс!!!", — отметила nataliialudziak.

Ранее Регина Тодоренко поделилась в соцсети снимком с модного показа, на подиум она выехала на велосипеде в прогулочном наряде и с необычной прической. Посмотреть фото можно здесь.