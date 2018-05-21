"Леся — королевна!!!". Экс-ведущая "Орла и Решки" поделилась забавным фото

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в маленьком украшении в виде короны.

Забавный снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за 22 часа он собрал более 63 тысяч лайков.

"Крестнице платье на выпуск еще не купила, а вот себе корону — конечно да…", — шутливо подписала фото Никитюк.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Леся — королевна!!!", — написала katorzhinasonya. "Та вообще богиня", — отметила katrinaswit. "Я у мамы принцесс…", — сострила tanya_5689.

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фото, на которых она запечатлена во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные снимки можно здесь.