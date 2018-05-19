Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: гостей шокировал приглашенный невестой проповедник

Американская актриса Меган Маркл и принц Гарри официально стали мужем и женой.

Церемонию венчания провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уелби.

Также на церемонию Гарри и Меган пригласили председательствующего епископа епископальной церкви Майкла Карри из Чикаго. При этом его проповедь шокировала многих гостей.

Все дело в манере подачи: Карри эмоционально размахивал руками, кричал, крутился во все стороны и вращал глазами. В англиканской церкви такое не принято, особенно в присутствии монарших особ, пишет деловая газета "Взгляд".

С явным неодобрением за происходящим следили королева Елизавета II и сэр Элтон Джон, они хмурились и поднимали глаза к небу. Принц Гарри выглядел сконфуженным, Маркл улыбалась и шептала ему подбадривающие слова.

Герцогиня Корнуоллская Камилла — супруга отца Гарри принца Чарльза — с трудом сдерживала смех, а вот бывший футболист Дэвид Бэкхем смеха не скрывал.

Впрочем, завершение проповеди встретили аплодисментами.

Ранее Виктория Бэкхем нарушила приличия на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Она не соблюла дресс-код мероприятия.

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Напомним, Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой.

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

Также стало известно, какие титулы получат Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы. В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.