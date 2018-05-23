Трамп принял участие в съемках клипа сына российского олигарха: видео

Президент США Дональд Трамп снялся в музыкальном клипе Got Me Good российского певца и бизнесмена Эмина Алагарова, известного под псевдонимом EMIN.

"Он сразу задал один вопрос – сколько это займет времени. Я понял, что, если я скажу — больше 10 минут, он не согласится", - цитирует исполнителя Газета.Ru.

По словам EMIN, сцену с участием Трампа сняли за 10 минут в конференц-комнате отеля Ритц Карлтон в Москве, однако зрители увидят работу через месяц.

"Тут фигурирует и Трамп, и все, что происходит сейчас на политическом поле. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого", - цитирует певца издание.

Дональд Трамп уже появлялся в другом клипе EMIN — в 2013 году вместе с участницами конкурса "Мисс Вселенная" он принял участие в съемках музыкального видео In Another Life.

Как известное, Эмин Агаларов является сыном азербайджано-российского олигарха Араза Агаларова. Ранее он фигурировал в скандале о компромате на экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Ранее сообщалось, что для победы на выборах президента США в 2016-м избирательный штаб кандидата Дональда Трампа обращался к эмиссару арабских принцев, специалисту по манипуляциям в СМИ из Израиля, а также инвестору-республиканцу.