Поклонницы заявили о целебных свойствах голоса Олега Винника

Популярный украинский певец Олег Винник в одном из торговых центров Киева встретился с фанатками.

Старшие поклонницы исполнителя уверяли, что его голос целебный, говорится в сюжете ТСН.

"Он к сердцу. Вот у него какая-то энергетика, что очень легко, и сразу забываешь о своих недостатках", — отметила одна из почитательниц творчества артиста.

Поклонницы отмечают, что сильная энергетика артиста помогает им справляться с болезнями.

При этом молодые мамы - фанатки певца заявили, что голос певца успокаивает детей. Иногда только под песни Винника им удается уложить своих детей в кровать.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова психологов, писали, что базой успеха Олега Винника является простота слов, доступность эмоций и понятные образы, певец угадывают то, за чем скучают его поклонники.