Сердце Седоковой снова свободно: певица рассталась с парнем, но планирует стать мамой еще раз

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с подписчиками новостью о переменах, и о том, что у нее "абсолютно новый период в жизни".

"Замечаете перемены во мне? Вы же всегда так тонко все чувствуете… У меня абсолютно новый период в жизни. Обнуление и обновление! Происходит что-то необыкновенное, новое... Что же изменилось?", - заинтриговала поклонников Седокова в Instagram.

Как оказалось, певица рассталась со своим бойдрендом-фотографом Даниилом Величко. Об этом она рассказала в интервью порталу СтарХит.

"Месяц назад я рассталась с парнем. Мы просто поняли, что на свободе лучше. Легко это принимаю, без всяких драм. Сходила вот недавно одна в кино, получила огромное удовольствие. У меня есть прекрасная семья, потрясающая работа, и все остальное сложится. Решила больше не афишировать свои чувства – чтобы не стать объектом травли. Хотя иногда хочется быть откровенной, сесть на места для поцелуев и так целоваться, чтобы весь зал оборачивался", - призналась певица.

Так как теперь сердце сексапильной красотки свободно, певицу спросили, что нужно сделать, чтобы завоевать ее расположение.

"Быть лучшим – успешным, умным, добрым, заботливым, чтобы мне было интересно подчиняться. Я же норовистая, меня сложно укротить, заставить кого-то слушать. Но стараюсь вести себя как женщина, а не как руководитель", - призналась Седокова.

Она добавила, что хочет четвертого ребенка, несмотря на свой статус многодетной мамы – у нее трое детей.

"Я еще ребенка хочу, но уже представляю, как начнется: "Опять она беременна". Если у меня есть возможность окружать детей максимальной любовью и заботой, почему нет? Мы всегда вместе – и в кино, и на выставку, и на работу. Но для того, чтобы они чувствовали себя счастливыми, нужно обязательно и индивидуальное время с мамой", - отметила певица.

Напомним, что Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин — 13-летнюю дочь Алину от первого брака с ныне покойным футболистом Валентином Белькевичем, 6-летнюю Монику от второго – с бизнесменом Максимом Чернявским, а также годовалого сына Гектора, отцом которого является российский бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась вскоре после родов.

Ранее Анна Седокова восхитила фанатов стройной фигурой.